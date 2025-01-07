Протистояння в Ер-Ріяді відвідав британський супертяж Даніель Дюбуа. Після завершення бою він вийшов на ринг та кинув виклик Олександру Усику.

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Чому Дюбуа вийшов на ринг

У мережі триває обговорення витівки Даніеля Дюбуа після закінчення реваншу Усик – Ф'юрі. Британець пояснив свою витівку, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Дюбуа зазначив, що він давно перебуває в боксі та розуміє, що будь-який прояв публічності, це лише на краще.

Зрозуміло, що не буде все так, як хочеться тобі. Ти або подобаєшся людям, або вони ненавидять твої вчинки. Але головне, щоб тебе хотіли бачити на рингу. Це все галас. Я вибираю свій шлях і кидаю виклик Усику,

– сказав Дюбуа.

Британський супертяж підкреслив, що він хоче стати абсолютним чемпіоном світу та забрати всі пояси. Однак перед можливим поєдинком з Усиком йому потрібно перемогти Джозефа Паркера 2 лютого.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Тоді у бою у Вроцлаві український чемпіон переміг британського боксера у дев'ятому раунді технічним нокаутом.