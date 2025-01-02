"Битву века" за "абсолют" Усик – Фьюри назвали лучшим боем 2024 года

Первый бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри снова отметили в прессе. Поединок состоялся еще 18 мая 2024 года, а его дальше продолжают выделить среди других поединков.

На этот раз авторитетное издание Boxing Scene назвало первый бой между Усиком и Фьюри лучшим боем года, прошедшего. Напомним, что "битва века", как ее называли, должна была состояться еще в феврале 2024-го года, но была перенесена за несколько дней до боя из-за рассечения Фьюри, сообщает 24 Канал.

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Очередное признание боя Усик – Фьюри

Поэтому поединок отложили до середины мая того же года. Многие усмотрели в таком внезапном рассечении Тайсона хитрость, чтобы получить больше времени на подготовку к бою против Усика. Однако даже дополнительное время не помогло Фьюри избежать первого поражения в своей карьере.

Бой длился все 12 раундов, а победителя определяли судьи. Они разделились в своем решении, но присудили победу Александру Усику. Украинец отобрал пояс WBC у британца и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте после Леннокса Льюиса (с 1999-го года).

Видеообзор первого боя Усик – Фьюри

Справка. Уже в июне Усик сознательно отказался от пояса IBF, которым теперь владеет Даниэль Дюбуа, и потерял абсолютное чемпионство.

На кону реванша Усик – Фьюри не было статуса "абсолюта". И без этого всего Александр второй раз за год по решению судей (на этот раз единогласным) победил "Цыганского короля" – трижды 116-112.