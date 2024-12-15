Легендарный Майк Тайсон признался, кого будет поддерживать в реванше Усик – Фьюри

Уже меньше недели осталось до реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. 21 декабря 2024 года боксеры сойдутся на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Тайсон Фьюри и Александр Усик уже прибыли в Эр-Рияд, где их ждут предматчевые традиционные мероприятия. Легендарный Майк Тайсон рассказал, за кого будет болеть в реванше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bolavip Brasil.

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Минус одна легенда на стороне Усика

"Железный Майк" будет болеть за британца.

Я очень хочу победы Тайсона Фьюри в этом поединке,

– признался Майк Тайсон.

Напомним, что первый поединок Усик – Фьюри закончился победой украинца по раздельному решению судей. Благодаря успеху Александр стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

На кону реванша не будет стоять звание "абсолюта". Ведь Усик ранее отказался от титула IBF.

К слову. Тайсон Фьюри настроен на трилогию в истории противостояния против Усика в случае своей победы в реванше.

Отметим, что в середине ноября этого 2024 года ценители бокса увидели возвращение легендарного Майка Тайсона. "Железный Майк" провел бой против Джейка Пола, которому уступил по решению судей. Только сейчас американец признался, что что не помнит подробностей о встрече со своим обидчиком.