Фьюри пожертвовал семейными отношениями ради реванша с Усиком

Тайсон Фьюри 21 декабря 2024 года попытается взять реванш у Александра Усика за поражение 7-месячной давности. Британский боксер серьезно настроен на победу и пошел на большие жертвы ради качественной подготовки к реваншу.

"Цыганский король" одержим идеей победы над Александром Усиком, поэтому пошел на большие жертвы ради боя-реванша. Тайсон Фьюри откровенно рассказал, от чего отказался ради качественной подготовки к встрече в Эр-Рияде, передает 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.

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На какие жертвы пошел Фьюри

Тайсон пошел на риск и оборвал общение с любимой женой. Также Фьюри ограничил круг общения и закрылся от всего мира во время подготовки к реваншу.

Я не разговаривал со своей женой три месяца. Ни слова никому не говорил, не звонил. Я был далеко от всех. Во время подготовки я отключился от всего,

– заявил британец.

Напомним, что тренировочный лагерь Фьюри открыл свои двери в середине ноября. Для подготовки Тайсон выбрал солнечную Мальту.

Следует отметить, что в семье "Цыганского короля" произошло большое горе накануне первой встречи Тайсона с Усиком. За день до поединка, который состоялся 18 мая 2024, у жены британца произошел выкидыш. Об этом лишь через несколько месяцев после поединка рассказал сам Фьюри.

В то же время Пэрис скрыла потерю ребенка и придумала причину своего отсутствия у ринга в первом бою. Жена Тайсон солгала боксеру о высоком давлении, которое помешало ей приехать в Эр-Рияд в мае.