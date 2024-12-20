"Циганський король" одержимий ідеєю перемоги над Олександром Усиком, тому пішов на великі жертви заради бою-реваншу. Тайсон Ф'юрі відверто розповів, від чого відмовився заради якісної підготовки до зустрічі в Ер-Ріяді, передає 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

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На які жертви пішов Ф'юрі

Тайсон пішов на ризик та обірвав спілкування із коханою дружиною. Також Ф'юрі обмежив коло спілкування та закрився від усього світу під час підготовки до реваншу.

Я не розмовляв зі своєю дружиною три місяці. Жодного слова нікому не казав, не дзвонив. Я був далеко від усіх. Під час підготовки я відключився від усього,

– заявив британець.

Нагадаємо, що тренувальний табір Ф'юрі відкрив свої двері у середині листопада. Для підготовки Тайсон обрав сонячну Мальту.

Слід відзначити, що у сім'ї "Циганського короля" сталось велике горе напередодні першої зустрічі Тайсона із Усиком. За день до поєдинку, який відбувся 18 травня 2024, у дружини британця стався викидень. Про це лише за декілька місяців після двобою розповів сам Ф'юрі.

Водночас Періс приховала втрату дитини та вигадала причину своєї відсутності біля рингу у першому бою. Дружина Тайсон збрехала боксеру про високий тиск, який завадив їй приїхати в Ер-Ріяд у травні.