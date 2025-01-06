"Он чертов маленький кролик": чемпион IBF высказался о победе Усика над Фьюри

Прошло более двух недель после боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский чемпион удачно защитил титулы в ожесточенном противостоянии с "Цыганским королем".

Джей Опетая высказался о победе украинца над британским боксером. Чемпион IBF в тяжелом весе рассказал о своих эмоциях после поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Усик не останавливается

Австралийский боксер рассказал о том, что надеялся увидеть в реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Опетая отметил качества украинского чемпиона, которые принесли ему победу.

Чемпион IBF в тяжелом весе отметил, что Александр Усик не останавливается. Он также подчеркнул, что такого большого соперника, как Тайсон Фьюри, трудно одолеть в поединке.

Джей Опетая выразил уважение украинскому чемпиону, ведь он проделал тяжелый труд для своей победы.

Я хотел увидеть другую версию Фьюри. Я хотел, чтобы он сделал больше, но, видимо, это было именно то. Усик – просто животное. Он зверь. Он чертов маленький кролик,

– сказал Опетая.

Австралийский боксер подчеркнул. что Тайсону Фьюри нужна была машина времени, чтобы вернуться в 2015 год. Он отметил, что только молодой "Цыганский король" мог справиться с Александром Усиком.

Джей Опетая также высказался о возможности драться с украинским чемпионом. Австралиец сказал, что, если будет такая возможность, то он не откажется от поединка.