Было плохой идеей, – Усик раскритиковал Дюбуа за его поведение на реванше с Фьюри

Даниэль Дюбуа стремится отомстить Александру Усику за поражение в прошлом. "Динамит" после реванша Усик – Фьюри поднялся на ринг и бросил вызов украинскому чемпиону.

Король хевивейта принял предложение британского боксера. Однако поведение Дюбуа не понравилось Усику, он считает, что Даниэлю не стоило это делать, сообщает 24 канал со ссылкой на TNT Sports Boxing.

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Усик высказался о Дюбуа

Александр Усик прокомментировал поведение Даниэля Дюбуа во время вечера бокса в Эр-Рияде в прошлом году. Украинский чемпион раскритиковал британца, который поднялся на ринг и бросил ему вызов.

По мнению Александра, "Динамит" рано сделал ему предложение о предстоящем поединке. Ведь британского боксера ждет бой против Джозефа Паркера.

То, что сделал Даниэль, было плохой идеей, потому что у него запланирован бой. Он сказал, что хочет реванш. Пожалуйста, сделай свою работу 22 февраля, а если выиграешь – поздравления,

– сказал Усик.

Также Александр Усик заявил, что Даниэль Дюбуа не стал лучше после их встречи во Вроцлаве в 2023 году. Украинский чемпион подчеркнул, что "Динамит" не был лучше в поединке с Энтони Джошуа, но это бокс, поэтому он теперь чемпион мира.

Напомним, что Даниэль Дюбуа сразится против Джозефа Паркера в Эр-Рияде – 22 февраля. Победитель поединка получит шанс сразиться с Александром Усиком за абсолют в супертяжелом весе.