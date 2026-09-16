В Украине объяснили, от кого зависит третий бой Усик – Фьюри

Третий бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри возможен только при условии, что поединок британца против Энтони Джошуа не состоится. В то же время Усик хочет, чтобы заключительный бой его карьеры стал грандиозным событием, которое принесет ему максимально возможный финансовый результат.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил Максим Диденко, автор ютуб-канала "Тайк Майсон". Он также поделился своим видением дальнейшего развития событий в супертяжелой весовой категории.

Усик ищет "большой куш" на финал карьеры

По словам Диденко, украинский боксер уже объявил, что планирует провести свой последний поединок. Главная задача в этом бою – устроить громкое зрелище и получить солидный гонорар.

Тайсон Фьюри входит в число тех боксеров, на которых можно заработать много денег. Поэтому такой вариант гипотетически возможен. Но для Фьюри и для Джошуа главная цель – провести бой друг с другом. Если им это удастся, то бой Фьюри и Усика, пожалуй, станет неактуальным. Если же договориться не удастся, то трилогия теоретически возможна. Однако все равно есть и другие варианты, среди которых и Деонтей Уайлдер,

– отметил он.

Почему заговорили о "Последнем танце"

Напомним, Усик дважды побеждал Фьюри: в первом бою – раздельным решением судей, а в реванше – единогласным. После этого "Цыганский король" объявлял о завершении карьеры, но весной 2026 года вернулся на ринг и одержал две победы. Усик свой последний бой провел в мае, нокаутировав кикбоксера Рико Верховена.

Недавно Фьюри публично вызвал Усика на третий бой и опубликовал неофициальный постер с подписью "Последний танец". Это произошло из-за того, что его запланированный на ноябрь поединок против Джошуа оказался под угрозой срыва из-за разногласий по поводу финансов и места проведения.

Уайлдер по-прежнему в приоритете

Директор команды Усика Сергей Лапин подтвердил, что они рассматривают возможность третьего поединка с британцем. Однако на данный момент первоочередным приоритетом для украинского чемпиона остается организация поединка против американца Деонтея Уайлдера, который предварительно планируется провести в США.