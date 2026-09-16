Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив Максим Діденко, автор ютуб-каналу "Тайк Майсон". Він також розповів про своє бачення щодо подальшого розвитку подій у суперважкій ваговій категорії.

Усик шукає "великий куш" на фінал кар'єри

За словами Діденка, український боксер уже оголосив, що планує провести свій останній поєдинок. Головне завдання на цей бій – влаштувати гучне видовище та отримати солідний гонорар.

Тайсон Ф'юрі є в когорті тих боксерів, на яких можна заробити багато грошей. Тому такий варіант гіпотетично можливий. Але для Ф'юрі і для Джошуа головною ціллю є провести бій один з одним. Якщо їм це вдасться, то бій Ф'юрі й Усика, мабуть, буде неактуальним. Якщо ж не вдасться домовитися, то трилогія теоретично можлива. Проте все одно є інші варіанти, серед яких і Деонтей Вайлдер,

– зазначив він.

Чому заговорили про "Останній танець"

Нагадаємо, Усик двічі перемагав Ф'юрі: у першому бою – роздільним рішенням суддів, а у реванші – одноголосним. Після цього "Циганський король" оголошував про завершення кар'єри, але навесні 2026 року повернувся на ринг і здобув дві перемоги. Усик свій останній бій провів у травні, нокаутувавши кікбоксера Ріко Верховена.

Нещодавно Ф'юрі публічно викликав Усика на третій бій та опублікував неофіційний постер із підписом "Останній танець". Це сталося через те, що його запланований на листопад поєдинок проти Джошуа опинився під загрозою зриву через розбіжності щодо фінансів та місця проведення.

Вайлдер усе ще в пріоритеті

Директор команди Усика Сергій Лапін підтвердив, що вони розглядають третій поєдинок із британцем. Проте наразі першочерговим пріоритетом для українського чемпіона залишається організація поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера, який попередньо планують провести в США.