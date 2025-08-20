Тайсон Фьюри может вернуться в профессиональный бокс. "Цыганский король" грезит третьим боем против Александра Усика.

Британец хочет доказать, что у него дважды украли победу над украинским чемпионом. Томми Фьюри, брат бывшего чемпиона мира, оценил возможность проведения трилогии, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Будет ли драться Фьюри с Усиком?

Томми Фьюри заявил, что он не знает о том, что будет делать Тайсон Фьюри. Брат бывшего хевивейтера отметил, что он каждый день разный, поэтому сложно предсказать его следующие действия.

Фьюри ответил, в какой форме находится "Цыганский король". Томми утвердил, что Тайсон безусловно в топовых кондициях.

Я верю, что бой с Усиком – это всегда вариант, ведь они – единственные настоящие бойцы супертяжелого дивизиона. Тайсон имел два плохих решения в тех поединках, но если третий бой состоится – это станет ярким зрелищем для всех,

– сказал Фьюри.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался с Александром Усиком в декабре 2024 года. После поражения в реванше "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Уоррен заинтриговал возвращение Тайсона Фьюри в бокс. Известно, что "Цыганскому королю" нашли потенциального соперника.