Тайсон Ф'юрі може повернутись у професійний бокс. "Циганський король" марить третім боєм проти Олександра Усика.

Британець хоче довести, що у нього двічі вкрали перемогу над українським чемпіоном. Томмі Ф'юрі, брат колишнього чемпіона світу, оцінив можливість проведення трилогії, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

Чи битиметься Ф'юрі з Усиком?

Томмі Ф'юрі заявив, що він не знає про те, що робитиме Тайсон Ф'юрі. Брат колишнього хевівейтера наголосив, що він кожного дня різний, тому складно передбачити його наступні дії.

Ф'юрі відповів, у якій формі перебуває "Циганський король". Томмі затвердив, що Тайсон безумовно у топових кондиціях.

Я вірю, що бій з Усиком – це завжди варіант, адже вони – єдині справжні бійці надважкого дивізіону. Тайсон мав два поганих рішення у тих поєдинках, але якщо третій бій відбудеться – це стане яскравим видовищем для усіх,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився з Олександром Усиком у грудні 2024 року. Після поразки у реванші "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.

Раніше повідомляли про те, що Френк Воррен заінтригував повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Відомо, що "Циганському королю" знайшли потенційного суперника.