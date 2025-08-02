Тайсон Фьюри все-таки вернется в профессиональный бокс после недолгой паузы. "Цыганский король", вероятно, появится на ринге в следующем году.

Экс-чемпион мира хочет провести третий бой против Александра Усика. Однако перед этим британский боксер будет драться в промежуточном поединке, сообщает 24 канал со ссылкой на sport.de.

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С кем будет драться Тайсон Фьюри?

Спенсер Браун сообщил о возвращении Тайсона Фьюри. Менеджер "Цыганского короля" заявил, что британский боксер проведет "разминочный" бой перед тем, как драться против Александра Усика.

Браун также назвал имя возможного соперника Фьюри. Экс-чемпион мира может встретиться с Энтони Джошуа в так называемой битве двух лучших британских боксеров.

Он вернется. Мы планируем разминочный бой Тайсона в следующем году, а возможно, даже в конце этого года. Соперник? Понятия не имею. Тайсон должен сам заявить о своем желании вернуться. Но все указывает на его возвращение в следующем году. Джошуа? Думаю, бой с ним, вероятно, состоится перед третьим поединком против Усика,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри последний раз дрался в декабре 2024 года. "Цыганский король" проиграл единогласным решением судей Александру Усику, а в начале 2025 года объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщали о том, что Джордж Гроувз назвал боксер, с которым не надо драться Александру Усику в следующем бою.