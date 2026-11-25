Известный спортивный журналист Сергей Пейчев высказался о дальнейших шагах в карьере Александра Усика. Он подчеркнул, что украинец уже неоднократно опровергал скептические прогнозы экспертов, в том числе и относительно поединка с Тайсоном Фьюри.

По его мнению, только сам боксер должен решать, стоит ли ему идти на новые спортивные риски. Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала.

Пейчев оценил карьеру Усика

Он вспомнил, как раньше даже в тренерском штабе украинца сомневались в его шансах против "Цыганского короля", однако реальность расставила все по своим местам.

"Стоит ли рисковать? Я думаю, ответить на этот вопрос может только он сам. Это его карьера, это его жизнь. И там, где все говорили, что стоит остановиться, он продолжал, и, по сути, не ошибался. Я помню один разговор. Я даже записывал интервью с одним из бывших тренеров Усика, который рассказывал, что Усик и Тайсон Фьюри – это вообще разные галактики, что он никогда в жизни его не победит, что от одного удара Фьюри Усик улетит в космос. Но реальность доказала совсем другое. Где Усик, а где Фьюри – мы все видим. Поэтому я бы здесь не стал давать своих прогнозов. Как он решит, так и будет правильно", – отметил Пейчев.

Что сейчас происходит в карьерах обоих боксеров

23 мая в египетской Гизе Усик защитил пояс WBC, победив техническим нокаутом в 11-м раунде звезду кикбоксинга Рико Верховена. Уже 26 июня украинец добровольно уволил все чемпионские титулы, оставив за собой лишь статус чемпиона по версии журнала The Ring, чтобы избежать обязательных защит.

В настоящее время Усик рассматривает возможность возвращение в первую тяжелую весовую категорию (крузервейт) ради боя за звание абсолютного чемпиона против непобедимого американца Дэвида Бенавидеса, в то же время в СМИ продолжают обсуждать вероятную трилогию с Фьюри.

После кратковременной паузы в начале 2025 года британский боксер возобновил карьеру в 2026-м, одержав победы над Арсланбеком Махмудовым и Мариушем Вахом. Уже 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе Фьюри встретится с Энтони Джошуа в поединке за титул суперчемпиона WBA и специальный пояс "Битва за Британию". Трансляцию боя покажет Netflix, а выход боксеров на ринг ожидается 12 декабря около 03:00 по киевскому времени.

Накануне поединка, 27 ноября, на платформе также выйдет документальный фильм о жизни Фьюри, в анонсах которого британец впервые публично рассказал, что после боя с Владимиром Кличко врачи диагностировали у него шизофрению и биполярное расстройство.