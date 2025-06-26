Один из главных козырей: Усик показал тяжелую тренировку перед реваншем против Дюбуа

Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Поединок между украинским чемпионом и британским боксером состоится 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.

Король хевивейта усердно тренируется перед боем против "Динамита". Усик на своей странице в социальной сети ТикТок показал фрагмент из подготовки к реваншу, сообщает 24 канал.

Читайте также Турки высказался о реванше Усик – Дюбуа, намекнув на возвращение Фьюри

Усик готовится к реваншу против Дюбуа

Александр Усик поделился кадрами с подготовки к реваншу против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион, который славится своим умением работать ногами показал на видео, где тренирует именно эту часть тела.

Украинский чемпион выполнил несколько упражнений, в частности передвижения на коротких дистанциях. Все они сосредоточены на развитии скорости ног Короля хевивейта.

Усик показал фрагмент с тренировки: смотрите видео

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в 9 раунде.

Ранее сообщали, что известный тренер Шейн Макгиган сделал свой прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.