Король хевивейта снова привлек к себе внимание фанатов. Видео с тренировки, которым поделился боксер, моментально разлетелось по сети, сообщает 24 канал со ссылкой на аккаунт Усика в ТикТок.

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Усик спел на велотренажере

На видео, опубликованное Александром Усиком, видно, как украинский боксер тренируется на велотренажере. При этом чемпион напевает хитовую песню Дмитрия Монатика.

Также Король хевивейта сменил имидж перед боем с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион в очередной раз побрился наголо, как накануне прошлых поединков с Тайсоном Фьюри.

Усик поет на тренировке: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения реванша – 19 июля.

Ранее сообщали, что тренер Шейн Макгиган сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.