Король хевівейту знову привернув до себе увагу фанатів. Відео з тренування, яким поділився боксер, моментально розлетілось мережею, повідомляє 24 канал із посиланням на акаунт Усика у ТікТок.

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Усик заспівав на велотренажері

На відео, опубліковане Олександром Усиком, видно, як український боксер тренується на велотренажері. При цьому чемпіон наспівує хітову пісню Дмитра Монатіка.

Також Король хевівейту змінив імідж перед боєм з Даніелем Дюбуа. Український чемпіон вкотре поголився наголо, як напередодні минулих поєдинків із Тайсоном Ф'юрі.

Усик співає на тренуванні: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата проведення реваншу – 19 липня.

Раніше повідомляли, що тренер Шейн Макгіган зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.