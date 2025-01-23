Экс-чемпион мира спрогнозировал, мог бы Усик победить праймового Холифилда

Бывший чемпион мира WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон решил пофантазировать и вывести в один ринг Александра Усика и легенду бокса Эвандера Холифилда. Нельсон назвал победителя такого гипотетического поединка.

Джонни Нельсон принял во внимание праймового Эвандера Холифилда, когда он переживал лучшие годы в боксе. Бывший чемпион мира без колебаний назвал триумфатора воображаемого боя, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.com.

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Победитель боя Усик – Холифилд

58-летний экс-боксер из Великобритании уверен, что Холифилд бы легко смог нанести поражение Александру Усику. Нельсон назвал самые мощные факторы в стиле бокса Эвандера.

Я могу легко ответить на этот вопрос. Если рассматривать пикового Эвандера Холифилда, который поднялся в тяжелый вес, и пикового Александра Усика, я выберу Холифилда. Холифилд был разрушительным, имел нокаутирующую силу и умел адаптироваться к последнему моменту каждого раунда. Он всегда оказывал давление, не давал сопернику расслабиться, а его вариативность ударов была потрясающей,

– заявил Нельсон.

Интересно, что ранее прогноз на такой поединок делал Дерек Чисора. Британец признался, что поставил бы деньги на Усика. А вот Холифилд не стал делать себя фаворитом данного противостояния.

Напомним, что ранее Эвандер Холифилд предположил, как бы составили третьи поединки Усика против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, если бы противостояния переросли в трилогии.