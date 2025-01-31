Экс-чемпион мира из Украины сравнил достижения Усика и братьев Кличко

Бывший чемпион мира по версиям WBF и IBF Анатолий Дудченко высказался относительно боксерского наследия Александра Усика и братьев Кличко. Наставник сравнил достижения топовых украинских боксеров.

46-летний тренер украинского боксера Андрея Новицкого заверил, что не следует сравнивать Александра Усика с Кличко. Анатолий Дудченко отметил крутость всех трех боксеров в свои времена, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Стоит узнать Дерзкий боксер может сорвать реванш Усика против Дюбуа, но есть один нюанс

Почему не следует сравнивать Усика с Кличко

Наставник вспомнил бои Усика с Тайсоном Фьюри.

Нельзя сравнивать, потому что каждый был крутым в свое время, что касается Кличко, то удерживать 12 лет чемпионство – это действительно очень мощно. У Александра Усика, конечно же, были интересные бои, например, два поединка против Тайсона Фьюри, который в свое время вернул интерес к боксу,

– сказал Дудченко.

Справка. Анатолий Дудченко попрощался с профи-рингом в 2015-м году. Теперь занимается тренерской работой.

Отметим, что в своем интервью заверил, что боксер крузервейта Джей Опетая не сможет нанести поражение Усику, если сойдутся на одном ринге. Также Анатолий Дудченко вспомнил свой победный бой против немца Роберта Воге, на который поставил кругленькую сумму денег.