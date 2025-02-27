Потенциальный соперник Усика заявил о перерыве в боксе: он ждет титульного боя

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер рассказал, чем будет заниматься после победы над Мартином Баколе. Новозеландский боксер открыл ближайшие планы в карьере.

Джозеф Паркер вспомнил поступок Мартина Баколе, который в срочном порядке заменил в противостоянии больного Даниэля Дюбуа. Боксер из ДР Конго не побоялся спасти бой новозеландца, несмотря на отсутствующую подготовку и избыточный вес.

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Планы Джозефа Паркера

Временный чемпион мира, который в прошлом спарринговал с Мартином, рассказал, что ему просто удалось попасть правой рукой и завершить бой досрочно, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News. Напомним, что Баколе был нокаутирован во втором раунде.

Паркер рассказал о следующих планах в жизни и карьере.

Следующий бой– титул чемпиона мира. Было бы здорово сразиться с Усиком или Дюбуа. Сначала я делаю перерыв и еду домой, чтобы увидеть семью. Остальные я не контролирую. Могу только с нетерпением ждать, когда будет следующий бой за пояс, это было бы потрясающе,

– добавил Джозеф.

Отметим, что победа над Баколе стала для Паркера 36-й в 39-ти проведенных боях (24– нокаутом). Также в пассиве новозеландского боксера три поражения (от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джойса).

После триумфа над Мартином боксер из Новой Зеландии стал претендентом для Александра Усика, который хочет провести реванш с Даниэлем Дюбуа