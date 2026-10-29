Усик одним поступком показал настоящее отношение к Роналду и Месси

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На опубликованных кадрах Усик исполнил фирменный прыжок Роналду и громко воскликнул "Siuuu". После этого боксер четко произнес имя португальского футболиста: "Кри-ш-ти-ану".

Усик поддерживает Роналду

Особый юмор ситуации добавляет то, что за спиной украинца висела футболка с автографом Месси – нападающего сборной Аргентины и американского клуба Интер Майами.

Усик неоднократно демонстрировал симпатию к Роналду. Португалец даже приглашал украинского боксера на тренировочную базу своего клуба Аль-Наср. Украинец также посещал матчи команды, где лично общался с футболистом. Спортсмены познакомились в Саудовской Аравии во время одного из боксерских вечеров с участием Тайсона Фьюри.

Именно празднование "Siuuu" стало одним из самых узнаваемых символов Роналду. Португалец популяризировал его во время выступлений за мадридский Реал, а впоследствии этот жест начали повторять болельщики и спортсмены по всему миру.

Почему Усик находится в Саудовской Аравии

Украинский боксер прибыл в Эр-Рияд накануне поединка между мексиканцем Саулем Альваресом, известным как Канело, и чемпионом WBC Кристианом Мбилли, который запланирован на 31 октября.

Ранее Альварес готовился к бою в Испании, в частности тренировался в зале Усика.

Сам Усик имеет опыт и в футболе: в детстве он занимался в академии симферопольской Таврии, впоследствии болел за киевское Динамо, а также стал послом житомирского Полесья. Он даже выходил на поле в товарищеских матчах команды, а позже занял должность первого вице-президента клуба.