Усик одним вчинком показав справжнє ставлення до Роналду та Мессі

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На опублікованих кадрах Усик виконав фірмовий стрибок Роналду та голосно вигукнув "Siuuu". Після цього боксер чітко вимовив ім'я португальського футболіста: "Крі-ш-ті-ану".

Усик підтримує Роналду

Особливого гумору ситуації додає те, що позаду українця була розміщена футболка з автографом Мессі – нападника збірної Аргентини та американського клубу Інтер Маямі.

Усик неодноразово демонстрував симпатію до Роналду. Португалець навіть запрошував українського боксера на тренувальну базу свого клубу Аль-Наср. Українець також відвідував матчі команди, де особисто спілкувався з футболістом. Спортсмени познайомилися в Саудівській Аравії під час одного з боксерських вечорів за участю Тайсона Ф'юрі.

Саме святкування "Siuuu" стало одним із найвпізнаваніших символів Роналду. Португалець популяризував його під час виступів за мадридський Реал, а згодом жест почали повторювати вболівальники та спортсмени в усьому світі.

Чому Усик перебуває в Саудівській Аравії

Український боксер прибув до Ер-Ріяда напередодні поєдинку між мексиканцем Саулем Альваресом, відомим як Канело, та чемпіоном WBC Крістіаном Мбіллі, який запланований на 31 жовтня.

Раніше Альварес готувався до бою в Іспанії, зокрема тренувався в залі Усика.

Сам Усик має досвід і у футболі: у дитинстві він займався в академії сімферопольської Таврії, згодом підтримував київське Динамо, а також став амбасадором житомирського Полісся. Він навіть виходив на поле у товариських матчах команди, а пізніше обійняв посаду першого віцепрезидента клубу.