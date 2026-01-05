"Это навредит его карьере": легенда бокса признался, стоит ли проводить бой Усик – Итаума
- Леннокс Льюис считает, что Мозесу Итауме еще рано драться с Александром Усиком, поскольку это может повредить его карьере.
- Тайсон Фьюри убежден, что Итаума способен победить старших боксеров, включая Усика, но сам отказался проводить бой с Итаумой.
Легендарный бывший боксер Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно вероятного боя Александра Усика против Мозеса Итаумы. Он не в восторге даже от идеи такого противостояния.
Леннокс Льюис предположил, стоит ли Мозесу Итауми разделять один ринг с Александром Усиком. Легенда бокса уверен, что 21-летнему британцу еще слишком рано драться с бывшим абсолютным чемпионом мира в хевивейте, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.
Стоит ли проводить бой Усик – Итаума?
По мнению Льюиса, Итаума еще учится и проходит важный этап становления. Леннокс добавил, что Мозесу нужно дождаться правильного момента, когда он действительно будет готов.
Стоит ли Итауме драться против Усика? Нет, это слишком, ему рано драться с ним. Сейчас он только учится и проходит важный этап становления. Спешка в боксе никогда не приводит к хорошему результату – можно серьезно навредить собственной карьере. Нужно ждать правильного момента, когда ты действительно готов. Усик не вечен, он не будет боксировать еще долго, поэтому шанс обязательно появится. Главное – не форсировать событий,
– заявил Льюис.
Интересно, что британец Тайсон Фьюри убежден, что Итаума бы смог одолеть любого старого боксера, который даже находится в топе.
"Мое мнение – это мнение человека, который был там и выиграл все пояса. Бокс - это игра молодых. Он не ждет ни на кого. Мозес вынесет всех стариков – Усика, Джошуа... Даже того, кто забрал у меня пояса. Старому Усику не надо связываться с ним", – высказался Фьюри в своем профиле в инстаграме.
Правда, свое время сам "Цыганский король" наотрез отказался драться с Итаумой.
Как Итаума оценил реальность боя против Усика?
В интервью Sean Zittel непобедимый британец рассказал, состоится ли его бой против Усика. Мозес выражал свое желание и готовность к такому большому поединку.
"Я не думаю, что поединок состоится. Если Усик будет драться со мной и я выиграю – это отменит все те достижения, что он имеет. По моему мнению, это отменит все, чего он достиг. Но я хотел бы разделить с ним в реальном поединке или спарринг-сессии", – рассказал Итаума.
К слову. Мозес Итаума в свой 21 год провел 13 победных боев (11 – нокаутом) при нуле поражений.
Что известно о планах Усика и Итаумы?
Усик хочет подраться в новом году с Деонтеем Уайлдером. Уже идут переговоры по этому поединку. еще раньше украинец выражал свое желание провести встречу с Джейком Полом в октагоне по правилам смешанных единоборств.
Зато была информация, что Итаума может стать соперником Фабио Уордли, из которого Усик без всякого боя сделал нового чемпиона мира по версии WBO.
Впереди у Итаумы запланирован поединок против Джермейна Франклина 24 января 2026 года в Манчестере. Встреча станет главным событием турнира Magnificent 7.