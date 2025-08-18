Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Теперь украинский боксер должен драться с Джозефом Паркером, чтобы сохранить титул WBO.

Однако в боксерском сообществе начали говорить о бое между Усиком и Итаумой. Карл Фроч высказался о возможном поединке между украинским чемпионом и британским проспектом, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Не заслужил, – Итаума шокировал заявлением о потенциальном бое против Усика

Как завершится бой Усик – Итаума?

Карл Фроч считает, что карьерой Мозеса Итаумы нужно управлять с умом. По его мнению, он бы на данном этапе не организовал бы британскому боксеру бой с "Королем хевивейта".

Фроч заявил, что Итауме еще рано драться против Усика. Ведь абсолютный чемпион мира может поставить крест на карьере 20-летнего британского проспекта.

Нельзя спешить с Итаумой. Если бы я руководил его карьерой, я бы не выставлял его сразу против Усика – опытного ветерана, который имеет сотни любительских поединков, был абсолютным чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе, и дать ему в соперники 20-летнего парня. Это может стать для него (Итаумы – 24 канал) концом, не так ли?,

– сказал Фроч.

Напомним, что Мозес Итаума нанес сокрушительное поражение Диллиану Уайту. В ночь с 16 на 17 августа британский боксер нокаутировал опытного земляка в первом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что в команде Усика прокомментировали просьбу боксера отложить бой с Джозефом Паркером. Директор Сергей Лапин обосновал решение своего подопечного.