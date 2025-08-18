Однако украинский боксер попросил WBO отсрочить бой с новозеландцем из-за травмы. В команде Усика прокомментировали обращение своего подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

Читайте также "Попросил отсрочку": Паркер объяснил, почему Усик обратился к WBO

Что в команде Усика сказали о травме боксера?

Сергей Лапин отметил, что Александр Усик за свою карьеру и его команда доказали то, что они уважают всех потенциальных соперников боксера. А также все правила, которые действуют в боксерской индустрии.

Директор команды Усика подчеркнул, что Александр за последние полтора года совершил историческое достижение, став дважды асболютним чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. По словам Лапина, это большие усилия и самопожертвование.

Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых внешне. В конце концов, просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право сам выбирать свое будущее, а также время на принятие решения. Поэтому, ребята, не толкайте лошадей,

– сказал Лапин.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нанес сокрушительное поражение британскому боксеру, нокаутировав его в пятом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Дерек Чисора рассказал, как завершится бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Ветеран хевивейта был лаконичен в своих высказываниях.