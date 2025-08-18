Проте український боксер попросив WBO відтермінувати бій з новозеландцем через травму. У команді Усика прокоментували звернення свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Що у команді Усика сказали про травму боксера?

Сергій Лапін наголосив, що Олександр Усик за свою кар'єру та його команда довели те, що вони поважають усіх потенційних суперників боксера. А також усі правила, які діють у боксерській індустрії.

Директор команди Усика підкреслив, що Олександр за останні півтора роки здійснив історичне досягнення, ставши двічі асболютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Зі слів Лапіна, це великі зусилля та самопожертва.

Чемпіон заслужив можливість відновити організм від наслідків важкого режиму тренувань і травм, часто невидимих зовні. Зрештою, просто відпочити і провести час із сім’єю. А головне: він заслужив право сам обирати своє майбутнє, а також час на прийняття рішення. Тож, guys, don’t push the horses,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон завдав нищівної поразки британському боксеру, нокаутувавши його у п'ятому раунді поєдинку.

