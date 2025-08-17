Новозеландський боксер висловився про поєдинок з "Королем хевівейту". Зокрема, Паркер пояснив, чому Усик попросив WBO відтермінувати протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Чому Усик попросив відкласти бій з Паркером?

Джозеф Паркер наголосив, що битиметься з Олександром Усиком за будь-яких умов. Також новозеландський боксер розуміє, що "Король хевівейту" хоче відпочити після реваншу проти Даніеля Дюбуа.

Паркер наголосив, що готовий почекати, коли Усик відпочине. Джозеф заявив, що, коли Олександр відпочине, вже тоді відновляться перемовини стосовно поєдинку за титул WBO.

Не знаю, що в підсумку станеться. Він попросив відстрочку, щоб виграти більше часу через травму, і сподіваюся, коли він вирішить повернутися, тоді ми зможемо домовитися. Якщо нам вдасться це зробити, це буде класно,

– сказав Паркер.

Олександр Усик також може відмовитись від поєдинку з Джозефом Паркером, але втратить статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. А титул WBO стане вакантним.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик може побитись з іншим боксером, а не Джозефом Паркером. Бій, ймовірно відбудеться у 2025 року.