Александр Усик еще не определился, с кем проведет следующий бой в карьере. Украинскому боксеру в последнее время активно начали приписывать поединок с Мозесом Итаумой.

Дэвид Хэй высказался о возможном бое между Усиком и Итаумой. В частности, легенда бокса оценил шансы "Нового Майка Тайсона" победить "Короля хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на Bad Left Hook.

Сможет ли Итаума победить Усика?

Бывший чемпион мира заявил, что Мозес Итаума имеет отличный удар. Однако не стоит забывать, что Александр Усик настоящий гений и имеет замечательный боксерский интеллект.

Дэвид Хэй считает, что британец имеет хорошие шансы на победу в бою против чемпиона из Украины. Легенда бокса подчеркнул, что многие пытались побить Усика, но не смогли, однако Итаума молод и голоден к победам.

У него точно будут лучшие шансы. Также не надо забывать о том, что Усик – это не врожденный супертяж, а крузер,

– сказал Хэй.

Напомним, что последний раз Мозес Итаума дрался против Диллиана Уайта в Саудовской Аравии. В ночь с 16 на 17 августа британский боксер нокаутировал опытного соперника в первом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Тони Белью назвал победителя гипотетического боя Усик – Холифилд. Бывший чемпион мира отметил, что Александр адаптируется к любому сопернику.