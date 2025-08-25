Олександр Усик ще не визначився, з ким проведе наступний бій у кар'єрі. Українському боксеру останнім часом активно почали приписувати поєдинок з Мозесом Ітаумою.

Девід Хей висловився про можливий бій між Усиком та Ітаумою. Зокрема, легенда боксу оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" перемогти "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Bad Left Hook.

Чи зможе Ітаума перемогти Усика?

Колишній чемпіон світу заявив, що Мозес Ітаума має відмінний удар. Проте не варто забувати, що Олександр Усик справжній геній та має чудовий боксерський інтелект.

Девід Хей вважає, що британець має хороші шанси на перемогу у бою проти чемпіона з України. Легенда боксу підкреслив, що багато хто намагався побити Усика, але не змогли, однак Ітаума молодий та голодний до перемог.

В нього точно будуть найкращі шанси. Також не треба забувати про те, що Усик – це не вроджений супертяж, а крузер,

– сказав Хей.

Нагадаємо, що востаннє Мозес Ітаума бився проти Ділліана Вайта у Саудівській Аравії. В ніч з 16 на 17 серпня британський боксер нокаутував досвідченого суперника у першому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью назвав переможця гіпотетичного бою Усик – Холіфілд. Колишній чемпіон світу зазначив, що Олександр адаптується до будь-якого суперника.