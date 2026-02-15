Имеет безумный процент нокаутов: тренер назвал боксера, который вскоре победит Усика

Александр Усик после второй победы против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года до сих пор не получил следующего соперника. Эксперты считают, что вызовом для чемпиона мира из Украины может стать бой против талантливого британца Мозеса Итаумы.

Британский тренер Дон Чарльз, который является наставником Даниэля Дюбуа, в интервью Playbook Boxing высказался об Усике. Он назвал боксера, который потенциально способен его победить.

Что тренер Дюбуа сказал о бое Усик – Итаума?

По мнению Чарльза, 26-летний Итаума может одолеть украинца в будущем, если тот не решит завершить карьеру.

Может ли Итаума победить Усика? Да. Но не сейчас. Спешить не нужно. Если же Александр не завершит карьеру в течение года, тогда это может произойти,

– сказал тренер.

В то же время Чарльз отметил, что Усик – гений и пожелал, чтобы украинец сохранил ноль в графе поражений.

Кстати, другое мнение относительно Итаумы высказал промоутер Игорь Фаниян. Он не верит, что британец составит конкуренцию непобедимому украинцу. В частности, промоутер объяснил, что Итаума еще не набрался опыта, который есть у Усика.

Чем известен Итаума?

По данным BoxRec, Итаума провел только 13 боев на профессиональном ринге, но все выиграл. Но следует отметить, что Мозес имеет огромный процент побед нокаутом – более 84%. Показатель Усика – меньше, чем 70%, однако боксер провел больше боев – 24.

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор считает, что бой Усика и Итаумы был бы хорошим. Однако, по его мнению, британец еще не готов к такому противостоянию.

Обратите внимание. Следующий поединок Мозеса состоится против Джермейна Франклина 28 марта. Противостояние должно было состояться в начале 2026 года, но его перенесли из-за травмы Итаумы.

Что известно о следующем бое Усика?