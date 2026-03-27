Итауми сказали, какое условие надо выполнить для реального боя с Усиком

Непобедимый боксер Мозес Итаума неоднократно выражал желание провести бой с объединенным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Однако украинец наотрез отказался от поединка, объяснив свою позицию тем, что не хочет "сломать" британца.

Фрэнсис Уоррен, менеджер Итаумы, в комментарии Boxing King Media прокомментировал слова Усика. Он отметил, что 39-летний украинец как старший боец заботится о молодом боксере.

Что Уоррен сказал об Усике и Итауме?

По словам Уоррена, в заявлении украинского боксера не было ничего неуважительного относительно Итаумы.

Я не говорю, что он избегает Мозеса, но, возможно, ему просто не подходит драться с 21-летним в его возрасте. Готов ли он психологически драться с 21-летним? Что Усик получит от того, что рискует своим наследием, чтобы драться с 21-летним? Возможно, в этом вся суть. Отказался бы он от поясов, если бы этот бой был санкционирован? Кто знает?,

– сказал менеджер.

Уоррен напомнил, что в 2024 году Усик отказался от титула IBF, чтобы Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа могли побороться за него. Поэтому менеджер предположил, что подобная ситуация повторится.

По словам Уоррена, Итаума должен доказать свой уровень в поединке с Джермейном Франклином, который 28 марта состоится в Манчестере.

"Возможно, он (Усик – 24 Канал) думает, что Мозесу нужно немного больше доказать свою состоятельность. Поэтому он должен показать великолепное выступление в субботу и получить свою версию титула чемпиона мира. Возможно, однажды мы увидим большое объединение", – резюмировал менеджер.

