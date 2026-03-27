Итауми сказали, какое условие надо выполнить для реального боя с Усиком
- Мозес Итаума хочет драться с Александром Усиком, но украинец отказался от боя, чтобы не "сломать" молодого боксера.
- Менеджер Итаумы, Фрэнсис Уоррен, считает, что Итаума должен доказать свой уровень в бою с Джермейном Франклином, чтобы иметь шанс на поединок с Усиком.
Непобедимый боксер Мозес Итаума неоднократно выражал желание провести бой с объединенным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Однако украинец наотрез отказался от поединка, объяснив свою позицию тем, что не хочет "сломать" британца.
Фрэнсис Уоррен, менеджер Итаумы, в комментарии Boxing King Media прокомментировал слова Усика. Он отметил, что 39-летний украинец как старший боец заботится о молодом боксере.
Смотрите также Когда будут играть Украина и Швеция: дата и время матча отбора на ЧМ-2026
Что Уоррен сказал об Усике и Итауме?
По словам Уоррена, в заявлении украинского боксера не было ничего неуважительного относительно Итаумы.
Я не говорю, что он избегает Мозеса, но, возможно, ему просто не подходит драться с 21-летним в его возрасте. Готов ли он психологически драться с 21-летним? Что Усик получит от того, что рискует своим наследием, чтобы драться с 21-летним? Возможно, в этом вся суть. Отказался бы он от поясов, если бы этот бой был санкционирован? Кто знает?,
– сказал менеджер.
Уоррен напомнил, что в 2024 году Усик отказался от титула IBF, чтобы Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа могли побороться за него. Поэтому менеджер предположил, что подобная ситуация повторится.
По словам Уоррена, Итаума должен доказать свой уровень в поединке с Джермейном Франклином, который 28 марта состоится в Манчестере.
"Возможно, он (Усик – 24 Канал) думает, что Мозесу нужно немного больше доказать свою состоятельность. Поэтому он должен показать великолепное выступление в субботу и получить свою версию титула чемпиона мира. Возможно, однажды мы увидим большое объединение", – резюмировал менеджер.
Что Итаума говорил об Усике?
Накануне Итаума обвинил Усика в "злоупотреблении властью" из-за отказа от поединка с ним. Спортсмен считает, что украинец избегает обязательных защит титулов, выбирая менее опытных соперников, таких как кикбоксер Рико Верховен.
Кроме того, британец выразил сомнение в том, что Усик сможет его сломать. В частности, Мозес вспомнил, что за один раунд нокаутировал Диллиана Уайта и выразил сомнение, что украинец смог бы это сделать.
Отметим, что Итаума, по данным BoxRec, провел только 13 боев на профессиональном ринге, хотя и выиграл все. Что касается Усика, то украинец следующий бой проведет 23 мая, защищая титул WBC в бою с Верховеном.