"После этого он поймет": известный боксер дерзко вызывает на бой Усика

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел не оставляет надежд провести бой с Александром Усиком. Представитель Германии сделал новое заявление относительно противостояния с украинцем.

В комментарии iFL TV Кабаел заявил, что потенциальный бой с Усиком будет самым большим среди других и соберет полный стадион в Германии. Агит сказал, что готов к противостоянию после того, как Усик проведет бой с Рико Верховеном 23 мая.

Что Кабаел сказал о бое с Усиком?

Отвечая на вопрос, почему украинец не упоминает его в своих интервью, Кабаел признал, что его имя не столь громкое, однако добавил, что оно "слишком рискованное".

33-летний Агит опроверг мнение, мол, Александр боится его. Немец выразил уважение в адрес Усика, сказав, что тот хороший боксер.

Он считает, что Кабаел не является громким именем, но он увидит, когда приедет в Германию, что мы легко распродадим стадион. Он поймет после этого, что Кабаел – это действительно громкое имя в Германии,

– сказал боксер.

Также Кабаел отметил, что ему прежде всего нужен бой против Усика, а не титул WBC, на который он является официальным претендентом. Боксер сказал, что его интересует спортивный вызов, ведь Усик – это лучший боксер.

В конце концов, он анонсировал, что посетит бой украинца в Египте и обещает выйти на ринг, чтобы бросить вызов двукратному абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе.

Почему Кабаел требует боя с Усиком?

В феврале 2025 года Кабаел победил Чжана Чжилея и выиграл титул временного чемпиона мира WBC. Благодаря победе немец стал обязательным соперником для Усика, который удерживает полноценный пояс.

В начале 2026 года Всемирный боксерский совет разрешил украинцу провести добровольную защиту титула против Верховена. Но после этого боя, как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, его обяжут к противостоянию с Кабаэлом.

Что произойдет, если Усик откажет Кабаэлу?

Если Усик откажется от защиты пояса WBC против Кабаэла, то рискует потерять чемпионский пояс. В 2024 – 2025 годах он уже терял титулы IBF и WBO соответственно из-за того, что отказался от защиты титулов.

Усик не обязан с ним драться, но если он не сделает это в этом году, его следует лишить титулов и позволить Кабаелу соревноваться за них,

– сказал американский тренер Стивен Эдвардс.

Сейчас Усик сосредоточен на подготовке к противостоянию с Верховеном, которое состоится в Гизе. Поэтому не известно, какое решение он примет в итоге.

Впрочем, заявление Сергея Лапина, директора команды Усика, намекает, что на этом этапе карьеры Александр готов отказаться от титулов ради прибыльных встреч.

В комментарии Sky Sports он сказал, что чемпион мира при планировании боев учитывает не только спортивную составляющую, но и бизнес-факторы. Такая позиция украинца возникла вследствие того, что он достиг всех высот на профессиональном уровне.

Что может склонить Усика к бою против Кабаэла?

Поспособствовать проведению боя может глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Известный журналист Майк Коппинджер сообщил, что инвестор хочет организовать встречу Усика и Кабаела в Германии.

Причастность Турки к поединку, вероятно, может увеличить интерес Усика с финансовой точки зрения. Напомним, что он организовывал противостояние Александра с Тайсоном Фьюри, а также Верховеном. За реванш против Фьюри, как сообщали СМИ, украинец получил рекордные 114 миллионов долларов.

Также ряд экспертов считают, что сейчас Кабаел – это едва ли не единственный боксер, который может создать проблемы непобедимому украинцу. Например, британский боксер Дэвид Аллен считает, что Агит будет неудобным соперником для украинца.

Мы видели, что Джошуа и Дюбуа не способны этого сделать (победить Усика – 24 Канал). Я думаю, что Кабаел – единственный, кто может это сделать. Кабаел достаточно свежий. Я знаю, что Чжан свалил его, но он поднялся. Стилистически Кабаел очень неудобен для Усика,

– сказал эксперт в эфире David White Rhino Allen.

Подытоживая, при благоприятных обстоятельствах встреча с Кабаелом может быть интересной для Усика как с финансовой стороны, так и спортивной.