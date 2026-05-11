"После этого он поймет": известный боксер дерзко вызывает на бой Усика
- Агит Кабаел хочет боя с Александром Усиком, считая, что это будет самый большой бой в Германии.
- Кабаел стал обязательным соперником для Усика после победы над Чжаном Чжилеем, и Усик может потерять титул, если откажется от боя с ним.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел не оставляет надежд провести бой с Александром Усиком. Представитель Германии сделал новое заявление относительно противостояния с украинцем.
В комментарии iFL TV Кабаел заявил, что потенциальный бой с Усиком будет самым большим среди других и соберет полный стадион в Германии. Агит сказал, что готов к противостоянию после того, как Усик проведет бой с Рико Верховеном 23 мая.
Что Кабаел сказал о бое с Усиком?
Отвечая на вопрос, почему украинец не упоминает его в своих интервью, Кабаел признал, что его имя не столь громкое, однако добавил, что оно "слишком рискованное".
33-летний Агит опроверг мнение, мол, Александр боится его. Немец выразил уважение в адрес Усика, сказав, что тот хороший боксер.
Он считает, что Кабаел не является громким именем, но он увидит, когда приедет в Германию, что мы легко распродадим стадион. Он поймет после этого, что Кабаел – это действительно громкое имя в Германии,
– сказал боксер.
Также Кабаел отметил, что ему прежде всего нужен бой против Усика, а не титул WBC, на который он является официальным претендентом. Боксер сказал, что его интересует спортивный вызов, ведь Усик – это лучший боксер.
В конце концов, он анонсировал, что посетит бой украинца в Египте и обещает выйти на ринг, чтобы бросить вызов двукратному абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе.
Почему Кабаел требует боя с Усиком?
- В феврале 2025 года Кабаел победил Чжана Чжилея и выиграл титул временного чемпиона мира WBC. Благодаря победе немец стал обязательным соперником для Усика, который удерживает полноценный пояс.
- В начале 2026 года Всемирный боксерский совет разрешил украинцу провести добровольную защиту титула против Верховена. Но после этого боя, как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, его обяжут к противостоянию с Кабаэлом.
Что произойдет, если Усик откажет Кабаэлу?
Если Усик откажется от защиты пояса WBC против Кабаэла, то рискует потерять чемпионский пояс. В 2024 – 2025 годах он уже терял титулы IBF и WBO соответственно из-за того, что отказался от защиты титулов.
Усик не обязан с ним драться, но если он не сделает это в этом году, его следует лишить титулов и позволить Кабаелу соревноваться за них,
– сказал американский тренер Стивен Эдвардс.
Сейчас Усик сосредоточен на подготовке к противостоянию с Верховеном, которое состоится в Гизе. Поэтому не известно, какое решение он примет в итоге.
Впрочем, заявление Сергея Лапина, директора команды Усика, намекает, что на этом этапе карьеры Александр готов отказаться от титулов ради прибыльных встреч.
В комментарии Sky Sports он сказал, что чемпион мира при планировании боев учитывает не только спортивную составляющую, но и бизнес-факторы. Такая позиция украинца возникла вследствие того, что он достиг всех высот на профессиональном уровне.
Что может склонить Усика к бою против Кабаэла?
Поспособствовать проведению боя может глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. Известный журналист Майк Коппинджер сообщил, что инвестор хочет организовать встречу Усика и Кабаела в Германии.
Причастность Турки к поединку, вероятно, может увеличить интерес Усика с финансовой точки зрения. Напомним, что он организовывал противостояние Александра с Тайсоном Фьюри, а также Верховеном. За реванш против Фьюри, как сообщали СМИ, украинец получил рекордные 114 миллионов долларов.
Также ряд экспертов считают, что сейчас Кабаел – это едва ли не единственный боксер, который может создать проблемы непобедимому украинцу. Например, британский боксер Дэвид Аллен считает, что Агит будет неудобным соперником для украинца.
Мы видели, что Джошуа и Дюбуа не способны этого сделать (победить Усика – 24 Канал). Я думаю, что Кабаел – единственный, кто может это сделать. Кабаел достаточно свежий. Я знаю, что Чжан свалил его, но он поднялся. Стилистически Кабаел очень неудобен для Усика,
– сказал эксперт в эфире David White Rhino Allen.
Подытоживая, при благоприятных обстоятельствах встреча с Кабаелом может быть интересной для Усика как с финансовой стороны, так и спортивной.