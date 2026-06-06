"Это не тот поединок": британский боксер сделал неожиданное заявление о бое Усика с Кабаэлом

После триумфа Александра Усика над Рико Верховеном встал вопрос о защите его титула WBC. Его потенциальным соперником может стать Агит Кабаел.

Британский боксер Дерек Чисора выразил убеждение, что действующий обладатель поясов WBC, WBA и IBF без труда победит временного чемпиона WBC, если они встретятся в ринге. Об этом сообщает Boxing News Online.

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Какой прогноз назвал Чисора на бой Усик – Кабаел?

Он призвал украинца принять этот вызовы, поскольку не считает немецкого боксера серьезной угрозой для лидера дивизиона. Чисора прогнозирует, что Усик завершит этот бой досрочно.

Я считаю, что Усик должен согласиться на бой с Кабаелом, потому что это легкий поединок. Агит не такой хороший, как сам о себе думает – Усик одолеет его менее чем за восемь-десять раундов,

– заявил Чисора.

Боксер признал, что Кабаел имеет неплохие результаты, в частности серию досрочных побед ударами по туловищу. Однако, по мнению британца, уровень немца существенно недотягивает до элиты мирового бокса, а сам поединок вряд ли вызовет большой ажиотаж во всем мире, кроме самой Германии.

На счету 38-летнего Усика пока 25 побед без единого поражения. Кабаел также остается непобежденным с рекордом 27 побед 0 поражений.

Что известно о бое Усик – Кабаел?

WBC санкционировала поединок между чемпионом в супертяжелом весе Усиком и обязательным претендентом, временным чемпионом организации Кабаелом из Германии. Командам боксеров предоставили 30 дней для достижения договоренности. 23 мая Усик победил кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. После объявления результата Кабаел поднялся на ринг и бросил вызов украинцу, на который Усик предварительно согласился.