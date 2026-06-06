Британський боксер Дерек Чісора висловив переконання, що чинний володар поясів WBC, WBA та IBF без труднощів переможе тимчасового чемпіона WBC, якщо вони зустрінуться в рингу. Про це повідомляє Boxing News Online.

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Який прогноз назвав Чісора на бій Усик – Кабаєл?

Він закликав українця прийняти цей виклики, оскільки не вважає німецького боксера серйозною загрозою для лідера дивізіону. Чісора прогнозує, що Усик завершить цей бій достроково.

Я вважаю, що Усик має погодитися на бій з Кабаєлом, тому що це легкий поєдинок. Агіт не такий хороший, як сам про себе думає – Усик здолає його менш ніж за вісім-десять раундів,

– заявив Чісора.

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Боксер визнав, що Кабаєл має непогані результати, зокрема серію дострокових перемог ударами по тулубу. Проте, на думку британця, рівень німця суттєво недотягує до еліти світового боксу, а сам поєдинок навряд чи викличе великий ажіотаж у всьому світі, окрім самої Німеччини.

На рахунку 38-річного Усика наразі 25 перемог без жодної поразки. Кабаєл також залишається непереможеним із рекордом 27 перемог 0 поразок.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?

WBC санкціонувала поєдинок між чемпіоном у суперважкій вазі Усиком та обов'язковим претендентом, тимчасовим чемпіоном організації Кабаєлом із Німеччини. Командам боксерів надали 30 днів для досягнення домовленості. 23 травня Усик переміг кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді. Після оголошення результату Кабаєл піднявся на ринг і кинув виклик українцю, на який Усик попередньо погодився.