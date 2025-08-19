В воскресенье, 24 августа, в Украине празднуют День независимости. Наша страна за свою историю имела и имеет немалое количество выдающихся боксеров, которые прославили Родину на международной арене.

В частности, самые известные из них это Александр Усик, братья Виталий и Владимир Кличко, Денис Беринчик. 24 канал накануне Дня Независимости рассказывает о рекордах, которые установили украинские боксеры.

Какие рекорды установили украинские боксеры?

Александр Усик стал первым украинским боксером, которому удалось покорить две весовые категории. Сначала спортсмен покорил крузервейт, став абсолютным чемпионом мира.

В 2018 году Александр Усик получил титулы WBA, WBC, IBF и WBO, одолев россиянина Мурата Гассиева. Украинский боксер победил соперника единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Уже в 2024 году Александр Усик смог добраться до вершины хевивейта. В мае того года украинский боксер встретился с Тайсоном Фьюри в первом бою в Саудовской Аравии.

Поединок был тяжелым для Александра Усика, но он смог изменить ход событий и одолел Тайсона Фьюри. После победы над "Цыганским королем" украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик стал абсолютным чемпионом мира / Фото Getty Images

В июле 2025 года Александр Усик во второй раз покорил королевский дивизион. Украинец в реванше с Даниэлем Дюбуа вернул себе титул IBF и статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Также Усик имеет рекордную серию без поражений в профессиональном ринге. За свою карьеру Александр провел 24 поединка и одержал 24 победы.

Виталий Кличко за свою карьеру владел титулами чемпиона мира WBO и WBC. Интересно, что по версии WBC украинского боксера признали "вечным чемпионом", что является довольно уникальным признанием.

Виталий Кличко "вечный чемпион" WBC / Фото Getty Images

Стоит отметить, что "Доктор Стальной Кулак" за свою карьеру провел 47 поединков. Несмотря на 2 технических поражения, Кличко-старший ни разу не побывал в нокдауне.

Владимир Кличко во время карьеры завоевал титулы WBA, WBO, IBF и считается одним из самых успешных боксеров. "Доктор Стальной Молот" удерживал чемпионские пояса с 2006 по 2015 год, что является одним из самых длинных периодов в супертяжелом весе.

Владимир Кличко с чемпионскими поясами / Фото Klitschko Brothers

Также Кличко-младший 18 раз защитил чемпионские титулы. Этот показатель является вторым в истории хевивейта после Джо Луиса – 25 защит.

Отметим, что Владимир и Виталий Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса, установив уникальное достижение. Они стали братьями, которые получили наибольшее количество побед в боях за чемпионские титулы – 40 побед на двоих.

Денис Беринчик еще один выдающийся представитель украинского бокса. В мае 2024 года "Танк" одолел Эмануэля Наваррете и завоевал титул WBO в легком весе, став 14-м чемпионом мира из Украины.

Василий Ломаченко известен своими достижениями в любительской карьере. "Матрица" стал двукратным победителем Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах. Боксер также одержал на любительском ринге 396 побед и потерпел лишь одно поражение.

Подчеркнем, что Ломаченко стал боксером, который быстрее всех завоевал чемпионские титулы в трех весовых категориях. Василий был чемпион мира WBO в полулегком весе и втором полулегком весе.

Также "Матрица" владел чемпионскими титулами в легком весе – WBO, WBA, WBC и IBF. Чтобы установить это достижение Василию Ломаченко понадобилось всего лишь 12 поединков.

Ломаченко с чемпионскими поясами / Фото Getty Images

В 2014 году Василий Ломаченко победил Гэри Рассела-младшего и повторил рекорд Муангсурина Саенсака. Таким образом "Матрица" стал вторым боксером в истории, который смог завоевать титул чемпиона мира в третьем бою в профессиональном ринге.

В общем украинские боксеры установили немалое количество рекордов. Мы рассказали о самых знаковых из них для Украины.

