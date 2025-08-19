У неділю, 24 серпня, в Україні святкують День незалежності. Наша країна за свою історію мала та має чималу кількість видатних боксерів, які прославили Батьківщину на міжнародній арені.

Зокрема, найвідоміші з них це Олександр Усик, брати Віталій та Володимир Клички, Денис Берінчик. 24 канал напередодні Дня Незалежності розповідає про рекорди, які встановили українські боксери.

Які рекорди встановили українські боксери?

Олександр Усик став першим українським боксером, якому вдалось підкорити дві вагові категорії. Спершу спортсмен підкорив крузервейт, ставши абсолютним чемпіоном світу.

У 2018 році Олександр Усик здобув титули WBA, WBC, IBF та WBO, здолавши росіянина Мурата Гассієва. Український боксер переміг суперника одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Вже у 2024 році Олександр Усик зміг дістатись до вершини хевівейту. У травні того року український боксер зустрівся з Тайсоном Ф'юрі у першому бою у Саудівській Аравії.

Поєдинок був важким для Олександра Усика, але він зміг змінити хід подій та здолав Тайсона Ф'юрі. Після перемоги над "Циганським королем" український боксер став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Усик став асболютним чемпіоном світу / Фото Getty Images

У липні 2025 року Олександр Усик вдруге підкорив королівський дивізіон. Українець у реванші з Даніелем Дюбуа повернув собі титул IBF та статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Також Усик має рекордну серію без поразок у професійному ринзі. За свою кар'єру Олександр провів 24 поєдинки та здобув 24 перемоги.

Віталій Кличко за свою кар'єру володів титулами чемпіона світу WBO та WBC. Цікаво, що за версією WBC українського боксера визнали "вічним чемпіоном", що є доволі унікальним визнанням.

Віталій Кличко "вічний чемпіон" WBC / Фото Getty Images

Варто зазначити, що "Доктор Сталевий Кулак" за свою кар'єру провів 47 поєдинків. Попри 2 технічні поразки, Кличко-старший жодного разу не побував у нокдауні.

Володимир Кличко під час кар'єри завоював титули WBA, WBO, IBF та вважається одним з найуспішніших боксерів. "Доктор Сталевий Молот" утримував чемпіонські пояси з 2006 по 2015 рік, що є одним з найдовших періодів у надважкій вазі.

Володимир Кличко з чемпіонськими поясами / Фото Klitschko Brothers

Також Кличко-молодший 18 разів захистив чемпіонські титули. Цей показник є другим в історії хевівейту після Джо Луїса – 25 захистів.

Зазначимо, що Володимир та Віталій Клички увійшли до Книги рекордів Гіннеса, встановивши унікальне досягнення. Вони стали братами, які здобули найбільшу кількість перемог у боях за чемпіонські титули – 40 звитяг на двох.

Денис Берінчик ще один видатний представник українського боксу. У травні 2024 року "Танк" здолав Емануеля Наваррете та завоював титул WBO у легкій вазі, ставши 14-м чемпіоном світу з України.

Василь Ломаченко відомий своїми досягненнями в аматорській кар'єрі. "Матриця" став дворазовим переможцем Олімпійських ігор у 2008 та 2012 роках. Боксер також здобув на любительському ринзі 396 перемог та зазнав лише однієї поразки.

Підкреслимо, що Ломаченко став боксером, який найшвидше завоював чемпіонські титули у трьох вагових категоріях. Василь був чемпіон світу WBO у напівлегкій вазі та другій напівлегкій вазі.

Також "Матриця" володів чемпіонськими титулами у легкій вазі – WBO, WBA, WBC та IBF. Щоб встановити це досягнення Василю Ломаченку знадобилось всього лише 12 поєдинків.

Ломаченко з чемпіонськими поясами / Фото Getty Images

У 2014 році Василь Ломаченко переміг Гері Рассела-молодшого та повторив рекорд Муангсурина Саенсака. Таким чином "Матриця" став другим боксером в історії, який зміг завоювати титул чемпіона світу у третьому бою у професійному ринзі.

Загалом українські боксери встановили чималу кількість рекордів. Ми розповіли про найзнаковіші з них для України.

