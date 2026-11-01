В Великобритании вынесли вердикт Ломаченку

Adv

В то же время эксперт подчеркнул, что не связывает возможное возобновление карьеры экс-чемпиона мира в трех весовых категориях с финансовыми трудностями. Об этом Смит заявил в эфире talkSPORT.

Смит назвал Ломаченко, Усика и Канело боксерами совершенно другой лиги

По его мнению, Ломаченко руководствуется спортивными амбициями и желанием вновь достичь вершины.

Очень нравится, когда боец такого уровня возвращается и говорит не о деньгах, а о завоевании чемпионских титулов. Особенно в наше время. Не думаю, что он возвращается из-за финансовых трудностей. Считаю, что у него правильные мотивы и намерения– сказал Смит.

Британец также упомянул, что имел возможность наблюдать за украинцем вблизи во время поединка с Энтони Кроллой, находясь в углу британского боксера. По словам Смита, мастерство Ломаченко произвело на него огромное впечатление.

Я видел его вблизи и, честно говоря, редко встречал кого-то, кто мог бы с ним сравниться. Считаю, что такие бойцы, как он, Усик и Канело, – это совсем другая лига. Они относятся к высшему эшелону. Это настоящий класс во всем– подытожил британец.

Напомним, свой последний бой 38-летний Ломаченко провел в мае 2024 года в Австралии, где досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Ранее появлялась информация, что следующий соперник украинца может стать филиппинец Чарли Суарес. Ожидалось, что этот поединок может состояться в феврале и стать для Ломаченко боем после длительной паузы.