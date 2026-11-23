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Он отметил в интервью для 24 Канала, что к Усику также есть претензии, однако в критические для страны моменты боксер, по его мнению, вел себя иначе, чем Ломаченко.

Пейчев объяснил, почему Усик отличается от Ломаченко

Он также подчеркнул, что не стоит ожидать от профессиональных спортсменов безупречной осведомленности в политических вопросах и идеальных ответов на все общественные запросы.

К Усику, конечно, тоже есть вопросы, но он, по крайней мере, не молчит, он отвечает и, в принципе, прославляет страну, как может. Хотя, конечно, каждый сможет найти какие-то огрехи и в его карьере. Понравиться всем – это на 100% невозможно– заявил журналист.

В то же время Пейчев считает, что вклад Усика в популяризацию Украины на международной арене заслуживает особого уважения.

Он сделал очень многое для того, чтобы сине-желтый флаг развевался над аренами многих стран, чтобы об Украине знали, чтобы Украину поддерживали. Поэтому ему за это огромный респект– подчеркнул Пейчев.

В свою очередь, ситуацию с Ломаченко журналист назвал иной, упомянув его публичную позицию, молчание по отдельным важным для общества вопросам и общение с россиянами.

Что известно о возвращении боксера

Ломаченко, который в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом и завоевал пояс IBF в легком весе, готовится возобновить профессиональную карьеру. После объявления о завершении выступлений в июне 2025 года 38-летний боксер решил вернуться в спорт. Его возвращение ожидается в феврале 2027 года. Также сообщается о создании им собственной промоутерской компании и переезд с семьей из Украины.

Усик в последний раз проводил поединок в мае в египетской Гизе. Там украинский боксер победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

В июне Усик уволил все свои чемпионские пояса в супертяжелом весе. Среди возможных планов украинца на 2027 год называют возвращение в первый тяжелый вес и бой с американцем Дэвидом Бенавидесом. В то же время ранее обсуждался поединок с Деонтеем Уайлдером, однако переговоры завершились без достижения соглашения из-за финансовых разногласий.

Интерес к третьему бою с Усиком также продолжает проявлять британец Тайсон Фьюри.