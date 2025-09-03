Промоутер считает, что "Король хевивейта" отдаст один из поясов. Кроме того, Эдди Хирн назвал боксера, который станет трехкратным чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

Кто заберет пояс Усика?

Эдди Хирн считает, что Александр Усик оставит один из чемпионских поясов. Зато его подопечный Энтони Джошуа станет главным фаворитом, чтобы снова завладеть титулом.

Промоутер подчеркнул, что было бы потрясающе, если бы Джошуа стал трехкратным чемпионом мира в хевивейте. Хирн считает, что совсем скоро у британца появится такая возможность.

Сейчас все пояса у Усика. В дивизионе начнется серьезная фрагментация, потому что Паркер является обязательным претендентом по линии WBO, а в IBF вот-вот состоится финальный элиминатор. В какой-то момент Усику придется освободить пояс,

– сказал Хирн.

Напомним, что Александр Усик уже встречался с Энтони Джошуа. Украинский чемпион дважды дрался с британцем в своей карьере.

Что известно об Усике – Джошуа?