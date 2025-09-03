Промоутер вважає, що "Король хевівейту" віддасть один з поясів. Окрім того, Едді Хірн назвав боксера, який стане триразовим чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.

Хто забере пояс Усика?

Едді Хірн вважає, що Олександр Усик залишить один з чемпіонських поясів. Натомість його підопічний Ентоні Джошуа стане головним фаворитом, аби знову заволодіти титулом.

Промоутер підкреслив, що було б приголомшливо, як би Джошуа став триразовим чемпіоном світу у хевівейті. Хірн вважає, що зовсім скоро у британця з'явиться така можливість.

Наразі всі пояси в Усика. У дивізіоні почнеться серйозна фрагментація, тому що Паркер є обов’язковим претендентом за лінією WBO, а в IBF ось-ось відбудеться фінальний елімінатор. У якийсь момент Усику доведеться звільнити пояс,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрічався з Ентоні Джошуа. Український чемпіон двічі бився з британцем у своїй кар'єрі.

Що відомо про Усик – Джошуа?