Спортивный журналист Сергей Пейчев поделился своими мыслями о будущем Александра Усика и о возможном сопернике украинского боксера в его заключительном поединке профессиональной карьеры. По его мнению, лучшим завершением боксерской карьеры Усика стала бы третья встреча с британцем Тайсоном Фьюри.

Пейчев признался, что остался не слишком доволен последним поединком украинца против кикбоксера Рико Верховена. Об этом он рассказал в интервью для 24 Канала.

Усик может завершить карьеру третьим боем с Фьюри

По его словам, Усик выглядел необычно, а неудобная манера ведения боя соперника могла повлиять на ход противостояния.

Поединок против кикбоксера мне понравился меньше, как и всем. Усик был не похож на самого себя, у соперника была неудобная техника, и, мне кажется, Усик не был полностью готов. И поединок, наверное, был не тем, которым стоит завершать карьеру,

– сказал журналист.

По мнению Пейчева, украинцу стоит провести как минимум еще один бой. Одним из главных кандидатов на роль следующего соперника Усика является непобежденный американец Дэвид Бенавидес.

Поэтому Усик ищет еще один бой, как минимум. Насколько я понимаю, это будет Бенавидес, и там очень много разнообразных рисков. Если он победит, конечно, это будет суперзавершение карьеры – на этом можно закончить,

– отметил он.

В то же время журналист признался, что лично хотел бы увидеть еще одно противостояние Усика с Фьюри. По его мнению, такая встреча имела бы особый эмоциональный подтекст и стала бы громким событием в мировом боксе.

Но я хотел бы, чтобы он все-таки завершил карьеру на Тейсоне Фьюри. Потому что там много эмоций, там грандиозное шоу, там большие имена. Если Фьюри победит Джошуа, а Усик победит своего следующего соперника, и они еще раз сойдутся – это будет просто вау. Это было бы очень круто,

– подытожил журналист.

Возможные соперники Усика

На данный момент главным приоритетом Усика на 2027 год называют поединок против Бенавидеса, выступающего в первом тяжелом весе. Однако контракта на этот бой пока нет.

Еще одним вариантом для украинца остается третья встреча с Фьюри. Такой сценарий может стать более реальным, если британский боксер победит Энтони Джошуа в запланированном на декабрь поединке.

Ранее команда Усика также рассматривала возможность организации боя против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Однако переговоры зашли в тупик из-за разногласий по финансовым условиям.