Усик определился с фаворитом боя Фьюри – Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими ожиданиями от поединка между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Украинец, который дважды побеждал каждого из будущих соперников, не стал отдавать предпочтение ни одному из них.

По мнению Усика, шансы боксеров на победу равны. Об этом он рассказал в интервью DAZN.

Усик назвал бой Фьюри – Джошуа битвой за звание единого короля Британии

Поединок между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). На кону будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super.

Послушайте, это будет хороший бой. Здесь шансы 50 на 50. Фанаты ждали этого поединка лет десять. Это же две большие звезды Великобритании. Все болельщики в мире хотят увидеть этот бой, и я тоже. Я хочу посмотреть этот поединок, ведь он определит единственного короля Британии,

– заявил Усик.

Ожидается, что вечер бокса также будет иметь насыщенный андеркард. Среди потенциальных участников предварительной программы называют бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера и австралийца Джея Опетаю.

По предварительной информации, трансляция шоу состоится на Netflix. Выход главных участников на ринг ориентировочно запланирован на 03:00 12 декабря по киевскому времени.

Интересно, что контракт на бой не предусматривает обязательного реванша. Поэтому результат противостояния может иметь особое значение для дальнейшей карьеры обоих британцев.