Александр Усик не проигрывал ни одного боя в своей карьере в профессиональном ринге. За 24 боя не нашлось боксера, который бы одолел украинского "Короля хевивейта"

Однако Майрис Бриедис другого мнения относительно серии без поражений Александра Усика. Бывший чемпион мира объяснил, кому проигрывает украинский чемпион, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Кто победит Усика?

Латвиец поделился мыслями о возможном бое между Александром Усиком и Джеем Опетаей, если второй перейдет в супертяжелый дивизион. Майрис Бриедис считает, что это будет замечательный поединок двух чемпионов.

Бывший чемпион мира объяснил, почему Усик может проиграть Опетае. Бриедис заметил, что украинский боксер хотя и имеет большой опыт, однако уже не молодеет, а время возьмет верх над ним.

Бой Опетая – Усик в супертяжелом весе – это очень сложный поединок между двумя удивительными чемпионами. Усик более опытный, но уже не такой молодой. Боксер, которому ты всегда будешь проигрывать – это время,

– сказал Бриедис.

Ранее в интервью Boxing News, Майрис Бриедис призвал Александра Усика покинуть бокс. Экс-чемпион мира отметил, что очень сложно уйти вовремя, но украинец должен это сделать, чтобы уйти непобежденным – по-королевски.

Будет ли драться дальше Усик?