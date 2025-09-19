Олександр Усик не програвав жодного бою у своїй кар'єрі у професійному ринзі. За 24 бої не знайшлось боксера, який би здолав українського "Короля хевівейту"

Проте Майріс Брієдіс іншої думки щодо серії без поразок Олександра Усика. Колишній чемпіон світу пояснив, кому програє український чемпіон, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Хто переможе Усика?

Латвієць поділився думками про можливий бій між Олександром Усиком та Джеєм Опетаєю, якщо другий перейде у надважкий дивізіон. Майріс Брієдіс вважає, що це буде чудовий поєдинок двох чемпіонів.

Колишній чемпіон світу пояснив, чому Усик може програти Опетаї. Брієдіс зауважив, що український боксер хоча й має великий досвід, однак вже не молодіє, а час візьме гору над ним.

Бій Опетая – Усик у суперважкій вазі – це дуже складний поєдинок між двома дивовижними чемпіонами. Усик більш досвідчений, але вже не такий молодий. Боксер, якому ти завжди програватимеш – це час,

– сказав Брієдіс.

Раніше в інтерв'ю Boxing News, Майріс Брієдіс закликав Олександра Усика покинути бокс. Ексчемпіон світу наголосив, що дуже складно піти вчасно, але українець має це зробити, щоб піти непереможеним – по-королівськи.

Чи битиметься далі Усик?