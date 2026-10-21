В США выступили против третьего боя Усика с Дюбуа: кого предлагают украинцу

Американский журналист Кен Гисснер выразил сомнения относительно целесообразности третьего поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. По его мнению, украинскому боксеру следует рассмотреть других соперников, ведь он уже дважды досрочно побеждал британца.

После победы Дюбуа над Фабио Уордли вновь заговорили о возможной трилогии с Усиком. Однако обозреватель Boxing News 24 считает, что такой поединок гораздо важнее для британца, чем для украинца.

Почему третий бой Усика с Дюбуа вызывает сомнения

Журналист напомнил, что Усик дважды побеждал Дюбуа досрочно: в девятом раунде первого поединка 2023 года и в пятом раунде реванша 2025-го.

Что, собственно, Усик получит от победы над тем, кого он уже дважды укладывал на ринг?

– риторически спросил Гисснер.

По словам обозревателя, украинец уже достиг значительных высот в профессиональном боксе, став абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Кроме того, Усик дважды побеждал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Дюбуа.

На этом фоне третий бой с британцем может не стать для украинца достаточно серьезным спортивным испытанием.

Уайлдер, Фьюри и Бенавидес – возможные соперники Усика

Среди возможных соперников Усика Гисснер назвал Деонтея Уайлдера, с которым украинец до сих пор не встречался на профессиональном ринге. Такой поединок мог бы стать новым испытанием для украинца, однако переговоры по его организации не дали результата.

Еще одним вариантом остается Фьюри. Перспективы третьего поединка с британцем могут проясниться после его запланированного на 11 декабря боя с Джошуа.

Также журналист упомянул Дэвида Бенавидеса, который мог бы предложить Усику новый вызов. В то же время его возможности в супертяжелом весе еще предстоит проверить.

Дюбуа еще должен доказать, что готов к реваншу

Гисснер признал, что победа Дюбуа над Уордли укрепила позиции британца. Однако сам по себе этот результат не дает ответа на главный вопрос: способен ли боксер найти противодействие скорости, подвижности и технике Усика.

По мнению обозревателя, Дюбуа должен продемонстрировать, что может навязать украинцу свой темп и изменить сценарий противостояния по сравнению с предыдущими встречами.

Следующий бой Усика должен стать чем-то большим, чем просто известное в боксе имя или очередной чемпионский пояс,

– подчеркнул журналист.

Напомним, что следующий бой может стать одним из заключительных в карьере Усика. Украинец постепенно приближается к завершению профессиональной карьеры и рассчитывает провести еще 1 – 3 поединка.