Король хевивейта высказался о боях в Украине. Александр Усик рассказал, хотел бы он провести бой в родных стенах на Родине, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Будет ли драться Усик в Украине

Александр Усик имеет на проведение боя в Украине. Более того, Король хевивейта знает, что однажды будет драться на Родине.

Я не просто надеюсь... Я знаю, что так и будет. Все, что я начинаю делать, и все, что начал, я довожу до конца,

– сказал Усик.

Напомним, что через два дня Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа. Реванш между украинским боксером и британцем состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

К слову. Впервые Александр Усик встретился с Даниэлем Дюбуа 26 августа 2023 года. В том поединке украинский чемпион остановил британского боксер техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали о том, сколько билетов было продано на реванш Усик – Дюбуа на "Уэмбли". Историческое событие посетит безумное количество болельщиков.