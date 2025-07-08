Усик откровенно признался, был ли на самом деле нокдаун в первом бою с Дюбуа

Александр Усик совсем скоро встретится в реванше с Даниэлем Дюбуа. Боксеры будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Король хевивейта перед реваншем высказался относительно первого боя с "Динамитом". Украинский чемпион высоко оценил своего соперника из Великобритании, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Читайте также Готов к войне, – Дюбуа сделал шокирующее обещание команде Усика

Усик о первом бое с Дюбуа

Александр Усик вспомнил первый бой с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Украинский боксер подчеркнул, что упал на канвас после того, как британец нанес удар ниже пояса.

Усик заметил, что если бы Дюбуа нанес чистый удар по корпусу все было бы по другому. По словам боксера, он бы непременно поднялся в случае того, что рефери начал бы отсчет времени в его сторону.

Если рефери начинает отсчет, то я встаю. Это не проблема для меня. Но, послушайте, это было в прошлом, а я живу настоящим, сегодняшним днем. Дюбуа в первом бою показал себя хорошо. Он хороший спортсмен и боксер. У него хорошие скиллы. Три его последних боя – отличные победы. Это были Филип Хргович, Джаррелл Миллер и Энтони Джошуа. Он отличный боксер,

– сказал Усик.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Встреча звезд хевивейта запланирована на 19 июля 2025 года.

Ранее сообщали о том, что Александр Усик высказался о своей карьере в профессиональном ринге. Украинский чемпион объяснил, почему он считает себя уникальным боксером.