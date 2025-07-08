Чемпион мира по версии IBF в хевивейте продолжает излучать уверенность в своей победе в реванше. Даниэль Дюбуа рассказал о своей лучшей форме в отличие от первого боя, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Дюбуа выразил готовность к реваншу с Усиком

Британский боксер сравнил их второй бой с войной. "Динамит" обещает сделать неожиданность для всех в реванше.

Я стал лучше, выносливее, более подготовленным. Я – лучшая версия себя, настоящий боец. И я готов к войне. На этот раз все будет иначе. Те, кто думают, что все будет как раньше, будут шокированы – даже команда Усика. Я лучше знаю себя, больше доверяю себе как бойцу. Я не могу дождаться,

– заявил Дюбуа.

Также Дюбуа не исключает факта вероятного нокаута в реванше, в котором может оказаться Александр Усик. Однако Даниэль отметил, что для него в поединке главное только результат любой ценой.

К слову. Первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). По ходу 5-го раунда Дюбуа пробил ниже пояса Александра, после которого украинец побывал на канвасе.

Отметим, что британец уже неоднократно заявлял о своей будущей победе в реванше. В то же время Усик спокойно готовится к бою в своем тренировочном лагере, в которых посетил его сын.