Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті продовжує випромінювати впевненість у своїй перемозі у реванші. Даніель Дюбуа розповів про свою кращу форму на відміну від першого бою, пише 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Дюбуа висловив готовність до реваншу із Усиком

Британський боксер порівняв їх другий бій із війною. "Динаміт" обіцяє зробити несподіванку для усіх у реванші.

Я став кращим, витривалішим, більш підготовленим. Я – краща версія себе, справжній боєць. І я готовий до війни. Цього разу все буде інакше. Ті, хто думають, що все буде як раніше, будуть шоковані – навіть команда Усика. Я краще знаю себе, більше довіряю собі як бійцю. Я не можу дочекатися,

– заявив Дюбуа.

Також Дюбуа не виключає факту ймовірного нокауту у реванші, у якому може опинитись Олександр Усик. Однак Даніель наголосив, що для нього у поєдинку головне лише результат за будь-яку ціну.

До слова. Перший бій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). По ходу 5-го раунду Дюбуа пробив нижче пояса Олександра, після якого українець побував на канвасі.

Відзначимо, що британець вже неодноразово заявляв про свою майбутню перемогу у реванші. Водночас Усик спокійно готується до бою у своєму тренувальному таборі, у яких завітав його син.