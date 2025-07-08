Король хевівейту перед реваншем висловився щодо першого бою з "Динамітом". Український чемпіон високо оцінив свого суперника з Великої Британії, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Усик про перший бій з Дюбуа

Олександр Усик пригадав перший бій з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Український боксер підкреслив, що упав на канвас після того, як британець завдав удару нижче поясу.

Усик зауважив, що якби Дюбуа завдав чистого удару по корпусу усе було б по іншому. Зі слів боксера, він би неодмінно піднявся у разі того, що рефері почав би відлік часу в його бік.

Якщо рефері починає відлік, то я встаю. Це не проблема для мене. Але, послухайте, це було в минулому, а я живу сьогоденням, сьогоднішнім днем. Дюбуа в першому бою показав себе добре. Він хороший спортсмен і боксер. У нього хороші скіли. Три його останні бої – відмінні перемоги. Це були Філіп Хрговіч, Джаррелл Міллер і Ентоні Джошуа. Він відмінний боксер,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Зустріч зірок хевівейту запланована на 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик висловився про свою кар'єру у професійному ринзі. Український чемпіон пояснив, чому він вважає себе унікальним боксером.