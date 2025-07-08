Король хевівейту висловився стосовно своєї кар'єри. Зокрема, український чемпіон пояснив у чому його унікальність як боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Чому Усик унікальний боксер

Олександр Усик наголосив, що хоче втретє у кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Боксер зізнався, чому продовжує битись, це, тому що Бог йому дає можливість, якою він користується.

Усик пояснив, чому він вважає себе унікальним боксером. Олександр наголосив, що чимало професійних бійців не роблять те, що він.

Професійний бокс – це вищий рівень, але багато людей не проводять розумну роботу. Вони просто спарингують, працюють на мішку і йдуть додому. Вони не їдять здорову їжу, не розтягуються, не відновлюються, а просто тренуються, тренуються, тренуються, беруть гроші та все. Це погано. Це не продовжує твою кар'єру в спорті. Після закінчення кар'єри я хочу жити та жити щасливо,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі". На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Раніше Девід Хей висловився стосовно Олександра Усика та його серії без поразок у професійному ринзі. Ба більше, легенда боксу назвав бійця, який зможе побити українського чемпіона.